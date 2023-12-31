«Бавария» определилась с заменой Тухелю – преемника сватали в «Реал» и «Ливерпуль»

Дата публикации: 31-12-2023

Главный тренер леверкузенского «Байера» имеет большие шансы возглавить «Баварию». Боссы мюнхенцев рассчитывают назначить именно Хаби Алонсо следующим наставником команды, информирует Sport.es.



Отмечается, что испанца также хотели видеть в «Реале», но продление контракта с Карло Анчелотти исключает такое развитие событий. Чтобы переманить к себе Алонсо, «Баварии» придется действовать как в случае с назначением Юлиана Нагельсманна – тогда «красные» выкупили контракт тренера «РБ Лейпциг» за 25 000 000 евро.



Это не единственная трата, на которую придется пойти ради назначения 42-летнего специалиста. Также надо будет заплатить компенсацию Томасу Тухелю. Впрочем, «Бавария» не будет иметь с этим проблем.



Ранее сообщалось, что на Алонсо также претендуют еще два клуба, за которые он выступал в свое время – «Реал Сосьедад» и «Ливерпуль».



«Байер» под руководством Хаби не знает горечи поражений в текущем сезоне и возглавляет Бундеслигу.