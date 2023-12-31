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«Монако» близок к подписанию защитника «Вест Хэма»

Дата публикации: 31-12-2023

Французский «Монако» близок к подписанию центрального защитника «Вест Хэма» Тило Керера. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Сделка должна состояться во время зимнего трансферного окна. По данным источника, все детали трансфера согласованы и находятся на завершающей стадии.

Немецкий футболист пополнил ряды «молотобойцев» в августе 2022 года, перейдя из «Пари Сен-Жермен» за 12 миллионов евро. Однако он не сумел стать игроком основного состава. В этом сезоне центрбек принял участие в 12 поединках (392 минуты на поле) за лондонский клуб.

Портал Transfermartk.de оценивает 27-летнего Керера в 9 млн евро.

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