«Монако» близок к подписанию защитника «Вест Хэма»

Дата публикации: 31-12-2023

Французский «Монако» близок к подписанию центрального защитника «Вест Хэма» Тило Керера. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.



Сделка должна состояться во время зимнего трансферного окна. По данным источника, все детали трансфера согласованы и находятся на завершающей стадии.



Немецкий футболист пополнил ряды «молотобойцев» в августе 2022 года, перейдя из «Пари Сен-Жермен» за 12 миллионов евро. Однако он не сумел стать игроком основного состава. В этом сезоне центрбек принял участие в 12 поединках (392 минуты на поле) за лондонский клуб.



Портал Transfermartk.de оценивает 27-летнего Керера в 9 млн евро.