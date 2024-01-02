Официально: Бералдо – игрок «ПСЖ»

Дата публикации: 02-01-2024

«ПСЖ» официально сообщил о подписании контракта с Лукасом Бералдо, прежде защищавшим цвета «Сан-Паулу».



Соглашение центрбека с парижанами рассчитано на 5,5 лет. Во французской команде бразилец выбрал себе 35-й игровой номер.



Согласно информации, размещенной на портале Transfermarkt.de, трансфер футболиста обошелся «красно-синим» в 20 млн евро.



Бералдо воспитывался в системе «Сан-Паулу». За первую команду он выступал с 2020 года. В сезоне 2023/2024 на счету 20-летнего игрока обороны 48 встреч в футболке бразильской команды (1 гол).



Ранее СМИ писали об интересе к Бералдо со стороны «Зенита». При этом «Сан-Паулу» отказался продавать Лукаса петербургской команде за 18 000 000 евро.