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Официально: Бералдо – игрок «ПСЖ»

Дата публикации: 02-01-2024

«ПСЖ» официально сообщил о подписании контракта с Лукасом Бералдо, прежде защищавшим цвета «Сан-Паулу».

Соглашение центрбека с парижанами рассчитано на 5,5 лет. Во французской команде бразилец выбрал себе 35-й игровой номер.

Согласно информации, размещенной на портале Transfermarkt.de, трансфер футболиста обошелся «красно-синим» в 20 млн евро.

Бералдо воспитывался в системе «Сан-Паулу». За первую команду он выступал с 2020 года. В сезоне 2023/2024 на счету 20-летнего игрока обороны 48 встреч в футболке бразильской команды (1 гол).

Ранее СМИ писали об интересе к Бералдо со стороны «Зенита». При этом «Сан-Паулу» отказался продавать Лукаса петербургской команде за 18 000 000 евро.

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