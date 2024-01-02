«Айнтрахт» объявил о переходе Донни ван де Бека на правах аренды

Дата публикации: 02-01-2024

«Айнтрахт» арендовал Донни ван де Бека. Соглашение предусматривает опцию выкупа хавбека. Информацию опубликовала пресс-служба немецкой команды. Арендное соглашение с футболистом из Нидерландов рассчитано до лета 2024 года.



Контрактом ван де Бека владеет «Ман Юнайтед», состав которого он пополнил в 2020 году. «Красные дьяволы» заплатили за его переход «Аяксу» 39 млн евро. Однако проявить себя в Англии полузащитнику не удалось. В нынешнем сезоне Донни провел на поле всего 21 минуту и не отметился результативными действиями.



Трудовые отношения ван де Бека с «манкунианцами» действуют до середины 2025 года. Рыночная стоимость 26-летнего голландца составляет 9 млн евро («Transfermarkt»).