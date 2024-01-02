«Манчестер Сити» завершает сделку по подписанию юного аргентинца

Дата публикации: 02-01-2024

Фабрицио Романо утверждает, что сделка по переходу Клаудио Эчеверри в «Манчестер Сити» находится в завершающей стадии. В настоящий момент «горожане» обмениваются с «Ривер Плейт», владеющим правами на 17-летнего игрока, необходимыми для оформления соглашения документами.



С «Сити» Эчеверри заключит 6-летний контракт. Зарплата аргентинца в Англии составит 22 млн фунтов (свыше 25 млн евро) за сезон.



Следует отметить, что присоединиться к «горожанам» Эчеверри сможет не ранее декабря 2024 года. Пока он продолжит выступать в составе аргентинской команды.



В текущем сезоне в активе Эчеверри 6 встреч за «Ривер Плейт» (1 ассист). Transfermarkt.de оценивает атакующего полузащитника в 12 млн евро.