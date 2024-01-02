Буффон предложил изменить размеры футбольных ворот

Дата публикации: 02-01-2024

Экс-вратарь «Ювентуса» уверен в необходимости изменения размеров футбольных ворот.



«Нам следует задуматься об этом, я обсуждал данную тему с супругой и родственниками. Параметры ворот установили 150 лет назад. На тот момент, вероятно, это было верным решением. Однако в настоящее время нужно подумать об этом. Голкиперы стали больше, но футболисты также стали более техничными и непредсказуемыми», - приводит слова Джанлуиджи Буффона ресурс «Tuttosport».



Джиджи завязал с футболом минувшим летом. Последней командой, за которую выступал 45-летний Буффон, была «Парма». Также он защищал цвета «Ювентуса» и «ПСЖ».



Легендарный итальянец 10 раз выигрывал Серию А. В составе национальной сборной Джанлуиджи завоевал золото ЧМ-2006.