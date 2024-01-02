Варан не решил, оставаться ли в «Манчестер Юнайтед»

Дата публикации: 02-01-2024

С января у Рафаэля Варана, выступающего за «МЮ», появилось право начать переговоры с другими командами.



Ранее ряд источников разместили информацию, что «манкунианцы» решили не использовать опцию пролонгации соглашения с защитником по финансовым причинам. В клубе рассчитывают договориться с французом о контракте с меньшей зарплатой.



По данным «Manchester Evening News», Варан еще не определился со своим будущим. Защитник думает над предложением клуба, предусматривающим сокращение зарплаты. Он недоволен результатами сезона, но переходить в другую команду в январе не планирует.



В сезоне 2023/2024 Варан провел за «красных дьяволов» 16 встреч и отметился 1 забитым мячом. Рыночный ценник на 30-летнего защитника составляет € 25 млн.