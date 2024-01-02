«Краснодар» может продлить контракт с Ивичем в январе 2024 года

Дата публикации: 02-01-2024

В «Краснодаре» планируют обсудить с Владимиром Ивичем пролонгацию контракта, пишет «РБ Спорт». Руководство «быков» не намерено тянуть с данным вопросом. Переговоры с сербским наставником могут начаться уже в январе. Текущее соглашение с Ивичем действует до конца этого года.



Специалист получил назначение в «Краснодар» в январе прошлого года. До этого он работал с греческим клубом ПАОК, израильским «Маккаби» и английским «Уотфордом».



В текущем сезоне «Краснодар» под руководством Ивича показывает отличные результаты. По итогам первой части сезона «быкам» удалось финишировать на первой строчке в РПЛ с 38 набранными очками. У «Зенита» и «Динамо», располагающихся следом, 36 и 32 очка соответственно.