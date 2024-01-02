«Ювентус» работает над продлением контрактов с Кьезой и Щенсны

Дата публикации: 02-01-2024

«Ювентус» намерен сохранить в составе вратаря Войцеха Щенсны и полузащитника Федерико Кьезу. Итальянский клуб уже работает над продлением контрактов, которые истекают летом 2025 года. Об этом пишет Николо Скира.



Новое соглашение Кьезы – один из приоритетов «бьянконери» в ближайшее время. Представители туринцев готовы заключить с 26-летним игроком краткосрочную сделку до 2026-го или 2027 года.



33-летний Щенсны же получил предложение продлить контракт до лета 2026 года, но с условием снижения зарплаты – с 7 до 5 миллионов евро в год.



В текущем сезоне Кьеза забил 5 голов и отдал 2 ассиста в 16 матчах за «Юве». Щенсны провел 16 поединков, в которых пропустил десять мячей. В 9 встречах вратарь отыграл «на ноль».



«Ювентус» занимает второе место в Серии А, уступая «Интеру» два очка. 4 января команда Массимилиано Аллегри сыграет с «Салернитаной» в Кубке Италии.