Бонуччи может оказаться в «Дженоа»

Дата публикации: 02-01-2024

Леонардо Бонуччи намеревается покинуть «Унион» из Берлина и вернуться в Серию А. 36-летний центрбек заинтересовал «Дженоа», который запросил информацию об игроке.



Бонуччи считает, что возвращение в чемпионат Италии поспособствует его вызову в сборную Италии на матчи Евро-2024. Последний раз опытный футболист вызывался в расположение «скуадры адзурры» в июне 2023 года на поединки Лиги наций.



Ранее сообщалось, что от возможного трансфера Бонуччи отказалась «Рома». Отметим, что контракт Лео с «Унионом» в силе до лета 2024 года.



Бонуччи пополнил лагерь немецкого клуба в сентябре. Защитник провел деcять матчей за «железных» во всех турнирах, отметившись одним голом.



«Дженоа» занимает 12-е место в Серии А.



Источник – «La Gazzetta dello Sport».