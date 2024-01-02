00:26 ()
Свернуть список

Бонуччи может оказаться в «Дженоа»

Дата публикации: 02-01-2024

Леонардо Бонуччи намеревается покинуть «Унион» из Берлина и вернуться в Серию А. 36-летний центрбек заинтересовал «Дженоа», который запросил информацию об игроке.

Бонуччи считает, что возвращение в чемпионат Италии поспособствует его вызову в сборную Италии на матчи Евро-2024. Последний раз опытный футболист вызывался в расположение «скуадры адзурры» в июне 2023 года на поединки Лиги наций.

Ранее сообщалось, что от возможного трансфера Бонуччи отказалась «Рома». Отметим, что контракт Лео с «Унионом» в силе до лета 2024 года.

Бонуччи пополнил лагерь немецкого клуба в сентябре. Защитник провел деcять матчей за «железных» во всех турнирах, отметившись одним голом.

«Дженоа» занимает 12-е место в Серии А.

Источник – «La Gazzetta dello Sport».

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close