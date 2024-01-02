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«Вест Хэм» продлил контракт с Соучеком

Дата публикации: 02-01-2024

«Вест Хэм» и Томаш Соучек официально продлили контракт. Новое соглашение с чешским опорником будет действовать до конца июня 2027 года.

Соучек представляет «Вест Хэм Юнайтед» с января 2020 года. Сначала это была аренда из пражской «Славии». Летом того же года «молотобойцы» выкупили контракт полузащитника.

Всего Томаш провел 182 матча и забил 30 голов за «Вест Хэм». Вместе с английской командой он стал победителем Лиги конференций-2022/23.

В текущей кампании на счету Соучека 8 мячей и 1 ассист в 27 встречах за «бордово-голубых» во всех соревнованиях. Также хавбек является капитаном сборной Чехии.

«Вест Хэм» занимает 6-е место Премьер-лиге. 2 января подопечные Дэвида Мойеса сыграют с «Брайтоном».

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