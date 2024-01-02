«Бенфика» готова выложить 20 млн евро за нападающего «Сантоса»

Дата публикации: 02-01-2024

Португальские клубы известны во всем мире как одни из самых успешных инвесторов в перспективных футболистах.



«Бенфика» в этом плане является самым эталонным примером этой модели заработка и поэтому очередное трансферное окно «орлы» планируют сопроводить еще одним приобретением «на вырост».



Бразильский нападающий «Сантоса» Маркос Леонардо – очередная цель португальского гранда.



В свои 20 лет этот игрок уже успел сыграть за первую команду лиссабонцев 168 матчей, забив 54 гола и отдав 11 результативных передач.



Контракт Маркоса с «Сантосом» истекает еще не скоро – в 2026 году, но «Бенфика» уже сейчас готова дать за футболиста 20 000 000 евро, хотя его стоимость оценивается во все 25 млн евро (по версии «Transfermarkt»).



Дополнительно «орлы» предложили форварду пятилетний контракт и ожидают от него ответа.



В сезоне 2023 Леонардо за 37 матчей забил 17 голов и отдал 2 ассиста.