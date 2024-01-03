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«Юнайтед» досрочно завершит аренду Регилона, принадлежащего «Тоттенхэму»

Дата публикации: 03-01-2024

В «Ман Юнайтед» решили воспользоваться условием, позволяющим досрочно завершить аренду Серхио Регилона. К «манкунианцам» защитник «Тоттенхэма» присоединился перед началом сезона. Информацию разместил в соцсети «Х» (бывший «Твиттер») Давид Орнштейн.

Инсайдер уточнил, что «красные дьяволы» уже давно решили активировать данную опцию в январе.

За команду с «Олд Траффорд» Регилон провел 12 встреч (без результативных действий).

С «Тоттенхэмом» защитника, являющегося воспитанником мадридского «Реала», связывают трудовые отношения до середины 2025 года. Согласно данным ресурса Transfermarkt.de, рыночный ценник на 27-летнего испанца составляет 10 млн евро.

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