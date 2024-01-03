«Бавария» заинтересована в покупке основного защитника «Байера»

Дата публикации: 03-01-2024

«Бавария» продолжает поиски центрального защитника. В аккаунте Кристиана Фалька в социальной сети «Х» появилась информация, что мюнхенцы присматриваются к Джонатану Та, принадлежащему «Байеру».



Вероятно, «Бавария» воспользуется опцией выкупа 27-летнего футболиста и выплатит леверкузенской команде необходимую сумму отступных, размер которых не называется.



Состав «Байера» Та пополнил в 2015 году, перебравшись из «Гамбурга». Его переход обошелся «фармацевтам» в 7,5 млн евро.



В текущем сезоне в активе защитника 23 игры за «Байер» (4 ассиста).



Соглашение с Та действует до июня 2025 года. Ориентировочная стоимость немца – 25 млн евро (согласно «Transfermarkt»).