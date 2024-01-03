СМИ: Перес хочет видеть и Мбаппе, и Холанда игроками «Реала»

Дата публикации: 03-01-2024

Флорентино Перес хочет заполучить и Эрлинга Холанда из «Ман Сити», и Килиана Мбаппе, выступающего за «Пари Сен-Жермен», пишет «Le Parisien». При этом неясно, в течение какого периода президент «Реала» намерен оформить их переходы.



Мбаппе может присоединиться к «сливочным» по окончании текущего сезона. Ему осталось всего полгода по контракту с «ПСЖ», потому предварительное соглашение с другим клубом центрфорвард может заключить уже сейчас, а летом покинуть ряды действующего чемпиона Франции в ранге свободного агента. «Реал» считается одним из основных претендентов на Мбаппе.



Холанд пополнил состав «Сити» в июле 2022 года. Заполучить его «бланкос» будет куда сложнее, чем Мбаппе. Контракт бомбардира с «горожанами» истекает в 2027 году. Transfermarkt.de оценивает норвежца в 180 млн евро.