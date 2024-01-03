Каземиро близок к уходу из «Манчестер Юнайтед»

Дата публикации: 03-01-2024

Каземиро вскоре может покинуть «Манчестер Юнайтед». Ричард Киз написал в соцсети, что бразилец близок к тому, чтобы уйти из английской команды уже в январе. На опорника претендуют «ПСЖ» и саудовские клубы.



«МЮ» выкупил права на футболиста у «Реала» в 2022 году, заплатив за него 70,65 млн евро. Каземиро подписал с «красными дьяволами» соглашение со сроком действия до лета 2026 года.



В нынешнем сезоне опорник появлялся на поле в 12 встречах (4 гола, 1 ассист). Рыночный ценник на Каземиро составляет 30 000 000 евро («Transfermarkt»).



Ранее сообщалось, что полузащитник рассматривает вариант с переходом в «ПСЖ». Подобное решение вызвано тем, что команде Эрика тен Хага не удалось пробиться в плей-офф ЛЧ, а также более выгодными финансовыми условиями, предлагаемыми парижанами.