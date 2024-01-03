«Бирмингем» уволил Руни

Дата публикации: 03-01-2024

Пресс-служба «Бирмингем Сити» объявила о досрочном завершении сотрудничества с Уэйном Руни.



Экс-форвард сборной Англии возглавил команду минувшей осенью. Наладить игру «синих» у него так и не получилось. В 15 играх после прихода Руни «Бирмингему» удалось победить лишь дважды.



ФК «Бирмингем» выступает в Чемпионшипе, где по итогам 26 туров располагается на 20-й строчке, имея в своем активе 28 набранных очков и отрицательную разницу забитых и пропущенных мячей. От лидирующего «Лестера» клуб отстает на 37 очков.



Накануне подопечные Руни разгромно проиграли на выезде «Лидсу» (0:3), что стало последней каплей для руководства клуба. Следует отметить, что «Бирмингему» не удается победить уже на протяжении 5 встреч.