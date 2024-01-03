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«Ливерпуль» и «МЮ» поспорят за Киммиха

Дата публикации: 03-01-2024

Издание «AS» информирует, что в услугах Йозуа Киммиха заинтересованы сразу 2 английских гранда. Речь идет о «Ливерпуле» и «Манчестер Юнайтед».

Среди претендентов на опорника «Баварии» также значатся «Ман Сити» и «Барселона». Однако именно «мерсисайдцы» и «красные дьяволы» считаются фаворитами в споре за 28-летнего футболиста.

«Бавария» подписала Киммиха в 2015 году, выкупив его контракт у «Штутгарта» за € 8,5 млн.

В сезоне 2023/2024 на счету хавбека 20 матчей в футболке мюнхенской команды (1 забитый мяч, 6 результативных передач).

Срок действия контракта Йозуа с «Баварией» ограничен летом 2025 года. Ориентировочная стоимость немца равняется 75 млн евро (источник – Transfermarkt.de).

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