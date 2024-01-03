«Рома» рассматривает тренера «Монцы» Палладино на случай ухода Моуринью

Дата публикации: 03-01-2024

«Рома» заинтересована в приглашении тренера «Монцы» Раффаэля Палладино, о чем сообщает Николо Скира.



В июне у коуча завершится контракт с «Монцой». Сам 39-летний наставник ожидает приглашения от топ-клуба.



Палладино возглавил «брианцоли» в сентябре 2022 года. Под его руководством команда сохранила прописку в элитном дивизионе. Сезон 2022/23 стал для «Монцы» дебютным в Серии А.



Нынешним рулевым римлян является Жозе Моуринью. Его трудовой договор завершается в июне, однако сообщалось, что стороны готовы к продолжению сотрудничества.



Жозе возглавляет «Рому» с 2021 года. С «волками» португалец стал победителем первого в истории розыгрыша Лиги конференций (2022), а также вывел римский клуб в финал ЛЕ-2022/23, где уступил по пенальти «Севилье».



В текущем сезоне «Монца» занимает 11-е место в турнирной таблице. «Рома» идет на седьмой позиции.