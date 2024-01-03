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«Арсенал» готов вернуть Тирни из-за ситуации с Зинченко

Дата публикации: 03-01-2024

«Арсенал» рассматривает вариант с возвращением в состав защитника Кирана Тирни.

Сейчас шотландец на правах аренды выступает за «Реал Сосьедад». Однако руководство «канониров» готово отозвать Тирни, если травма основного левого защитника – украинца Александра Зинченко – окажется тяжелой.

Тирни выступает за клуб из Лондона с лета 2019 года, однако в этом сезоне шотландец пополнил ряды «бело-голубых» на правах аренды до конца сезона. На его счету 12 игр (один ассист).

В сезоне-23/24 Зинченко провел 24 матча за команду Микеля Артеты во всех турнирах. На счету 27-летнего украинца один гол и одна результативная передача. Из-за повреждения защитник пропустил матч с «Фулхэмом».

В турнирной таблице АПЛ «пушкари» занимают четвертое место. 7 января «Арсенал» сыграет с «Ливерпулем» в Кубке Англии.

Источник – «Daily Express».

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