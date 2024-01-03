23:29 ()
Свернуть список

Президент «Коринтианса» подтвердил трансфер Москардо в «ПСЖ»

Дата публикации: 03-01-2024

Президент «Коринтианса» Аугусто Мело подтвердил будущий переход опорного хавбека Габриэля Москардо в «ПСЖ». По словам функционера, сам трансфер произойдет летом.

«Я могу подтвердить, что мы продали Габриэля Москардо в «ПСЖ», сделка заключена. Москардо пройдет медосмотр, а затем перейдет в ведущий клуб Франции в июле».

Ожидается, что игрок подпишет контракт в четверг. Ранее сообщалось, что «красно-синие» заплатят «Коринтиансу» за Москардо 20 миллионов евро + 2 млн в виде бонусов. Габриэль в конце декабря прибыл в Париж для медосмотра вместе с другим новичком «Пари Сен-Жермен» защитником Лукасом Беральдо.

18-летний Москардо провел 37 матчей за «мушкетёров» в нынешнем сезоне во всех турнирах. Полузащитник забил в них один гол и отдал один ассист.

«ПСЖ» лидирует в Лиге 1, набрав 40 очков.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close