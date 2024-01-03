Президент «Коринтианса» подтвердил трансфер Москардо в «ПСЖ»

Дата публикации: 03-01-2024

Президент «Коринтианса» Аугусто Мело подтвердил будущий переход опорного хавбека Габриэля Москардо в «ПСЖ». По словам функционера, сам трансфер произойдет летом.



«Я могу подтвердить, что мы продали Габриэля Москардо в «ПСЖ», сделка заключена. Москардо пройдет медосмотр, а затем перейдет в ведущий клуб Франции в июле».



Ожидается, что игрок подпишет контракт в четверг. Ранее сообщалось, что «красно-синие» заплатят «Коринтиансу» за Москардо 20 миллионов евро + 2 млн в виде бонусов. Габриэль в конце декабря прибыл в Париж для медосмотра вместе с другим новичком «Пари Сен-Жермен» защитником Лукасом Беральдо.



18-летний Москардо провел 37 матчей за «мушкетёров» в нынешнем сезоне во всех турнирах. Полузащитник забил в них один гол и отдал один ассист.



«ПСЖ» лидирует в Лиге 1, набрав 40 очков.