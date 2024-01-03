Источник: «РБ Лейпциг» предложил 25 млн евро за Судакова

Дата публикации: 03-01-2024

«РБ Лейпциг» предложил «Шахтеру» 25 миллионов евро за полузащитника Георгия Судакова. Такой информацией поделилось издание «Onefootball».



Напомним, главными претендентами на игрока считаются «Наполи» и «Ювентус». Сообщалось, что туринцы готовы заплатить за игрока сборной Украины до 15 000 000 евро.



Также интерес к Георгию приписывают «Арсеналу», «Челси», «Брайтону», «Манчестер Сити», «Барселоне» и ряду команд из чемпионата Португалии, включая «Бенфику».



Украинский клуб, по сообщениям прессы, надеется выручить за своего таланта порядка € 40 млн.



В текущем сезоне 21-летний Судаков стал автором трех голов и одного ассиста в 16 матчах за «Шахтер».