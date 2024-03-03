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«Барселона» хочет избавиться от двух игроков

Дата публикации: 03-03-2024

Летом «Барселона» планирует выставить на трансфер Рафинью Диаса и Жюля Кунде, пишет Ллуис Мигельсанц.

По данным журналиста, в клубе надеются выручить хорошие деньги за этих футболистов. Таким образом каталонцы намерены улучшить финансовое положение.

Кунде связан контрактом с «Барселоной» до середины 2027 года. В этом сезоне на счету защитника 33 встречи (2 забитых мяча, 4 результативных паса). Ориентировочный ценник на 25-летнего француза составляет 60 млн евро («Transfermarkt»).

Рафинья в сезоне 2023/2024 провел за «сине-гранатовых» 24 игры (5 голов, 8 результативных передач). Трудовые отношения бразильца с «Барселоной» рассчитаны до лета 2027 года. Рыночная стоимость 27-летнего вингера равняется 50 млн евро.

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