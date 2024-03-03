«Боруссия» Д нацелилась на форварда «Милана»

Дата публикации: 03-03-2024

«Боруссия» из Дортмунда проявляет интерес к молодому таланту из «Милана». Николо Скира утверждает, что внимание немецкого клуба привлек Франческо Камарда, в этом сезоне дебютировавший в Серии А.



Нападающий воспитывался в системе «россонери». За основу миланской команды Камарда дебютировал в конце 2023 года. 25-го ноября он вышел на поле на 7 минут в матче против «Фиорентины», а еще через неделю провел 5 минут в игре с «Фрозиноне». Обе встречи завершились победой команды Стефано Пиоли, а сам футболист оказался самым молодым дебютантом в Серии А.



В марте Камарда отпразднует свое 16-летие. Сам форвард ранее говорил о желании остаться в «Милане». СМИ также сообщали, что интерес к нему проявляют «Арсенал», «Ман Сити» и «Ньюкасл».