Дзагоев возвращается в ЦСКА в качестве селекционера клуба

Дата публикации: 03-03-2024

Экс-хавбек ЦСКА возвращается в московскую команду. Алан Дзагоев будет работать в селекционной системе «красно-синих».



«Последние несколько недель Дзагоев обучался в спортивном подразделении клуба. Он будет отвечать за скаутинг, анализ футболистов Академии, в том числе игроков молодежной и юношеской команд, обработку результатов с использованием передовых инструментов и координационную работу.



Ты дома, Алан!», - такая информация появилась в Telegram-канале ЦСКА.



«Армейский» клуб Дзагоев представлял в 2008-2022 годах. На его счету 395 встреч (77 забитых мячей, 93 ассиста).



Карьеру футболиста Алан решил завершить в ноябре 2023 года. Его последней командой была «Ламия» (Кипр).