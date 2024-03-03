23:37 ()
Свернуть список

Дзагоев возвращается в ЦСКА в качестве селекционера клуба

Дата публикации: 03-03-2024

Экс-хавбек ЦСКА возвращается в московскую команду. Алан Дзагоев будет работать в селекционной системе «красно-синих».

«Последние несколько недель Дзагоев обучался в спортивном подразделении клуба. Он будет отвечать за скаутинг, анализ футболистов Академии, в том числе игроков молодежной и юношеской команд, обработку результатов с использованием передовых инструментов и координационную работу.

Ты дома, Алан!», - такая информация появилась в Telegram-канале ЦСКА.

«Армейский» клуб Дзагоев представлял в 2008-2022 годах. На его счету 395 встреч (77 забитых мячей, 93 ассиста).

Карьеру футболиста Алан решил завершить в ноябре 2023 года. Его последней командой была «Ламия» (Кипр).

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close