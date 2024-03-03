«Манчестер Юнайтед» рассматривает кандидатуры на усиление позиции правого защитника

Дата публикации: 03-03-2024

В летнее межсезонье «МЮ» планирует усилить правый фланг обороны, который в нынешнем сезоне отдан на откуп Аарону Ван-Биссаке.



Руди Галетти написал в соцсети «X», что «манкунианцы» пока не могут договориться с футболистом о пролонгации соглашения, истекающего в 2025 году. Подобная ситуация не устраивает руководство клуба. В «Ман Юнайтед» не хотят отпускать Ван-Биссаку бесплатно после завершения действия контракта, потому намерены выставить его на трансфер по окончании сезона.



В списке футболистов, рассматриваемых «красными дьяволами» в качестве его сменщиков, значатся Жереми Фримпонг, принадлежащий «Байеру», и Дензел Думфрис, выступающий за «Интер».



Ранее сообщалось, что состав команда Эрика тен Хага может существенно обновиться ближайшим летом.