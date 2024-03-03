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«Бавария» объявила о продлении контракта с Дайером до 2025 года

Дата публикации: 03-03-2024

«Бавария» сообщила в социальной сети «Х» о продлении сотрудничества с Эриком Дайером. Защитник «Тоттенхэм Хотспур», перебравшийся в мюнхенскую команду в январе 2024 года в рамках арендного соглашения, рассчитанного до завершения сезона, останется в команде до лета 2025 года.

Арендный договор включал условие, позволяющее «Баварии» продлить трудовые отношения с Дайером. Контракт центрдефа с «Тоттенхэмом» истекает ближайшим летом, потому по окончании текущего сезона англичанин присоединится к мюнхенскому клубу в ранге свободного агента.

В составе «Баварии» футболист провел 10 поединков и не отметился результативными действиями.

Ценник на 30-летнего футболиста равняется € 12 млн (Transfermarkt.de).

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