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Появился неожиданный кандидат на пост главного тренера «Барселоны»

Дата публикации: 03-03-2024

«Барселона» продолжает поиски подходящего кандидата для замены Хави. Последний ранее заявил о намерении уйти из команды по окончании сезона 2023/2024.

«TodoFichajes» утверждает, что в списке каталонцев появился весьма неожиданный вариант. Речь идет о Мартине Демикелисе, в настоящий момент работающем наставником «Ривер Плейт». Его кандидатура ранее не озвучивалась в числе потенциальных сменщиков Хави, среди которых значились Ханс-Дитер Флик, пока находящийся без работы, и Роберто де Дзерби, возглавляющий «Брайтон».

В нынешнем сезоне «Барса» под руководством Хави по итогам 26 туров располагается на третьей позиции в Ла Лиге. Отставание «сине-гранатовых» от лидирующего «Реала» составляет 9 очков.

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