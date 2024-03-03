Звезда сборной Италии получил тяжелую травму – он пропустит Евро-2024

Дата публикации: 03-03-2024

«Сассуоло» в 27 туре Серии А играл против «Вероны». «Нероверди» потерпели поражение, а также потеряли из-за травмы Доменико Берарди.



Как сообщает журналист Николо Скира, у 29-летнего футболиста диагностирован разрыв ахиллова сухожилия правой ноги. Сезон для Берарди закончен. Итальянец также пропусти чемпионат Европы, который пройдет летом 2024 года в Германии.



Напомним, Берарди выступает за «Сассуоло» с 2015 года. В текущем сезоне он отыграл в 18 матчах во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал три ассиста.



За национальную команду Доменико дебютировал в 2018 году. В составе сборной Италии вингер выигрывал Евро-2020.



Стоит заметить, что футболист недавно вернулся после травмы мениска в состав «Сассуоло». Из-за повреждения Берарди пропустил шесть матчей.