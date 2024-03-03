23:37 ()
Свернуть список

«Барселона» должна срочно искать 200 млн – не исключена продажа звезд

Дата публикации: 03-03-2024

«Барселона» в очередной раз вынуждена беспокоиться из-за своего финансового положения. Каталонский клуб не смог полностью компенсировать дефицит в бюджете, информирует «AS».

Ла Лига установила для «Барселоны» потолок зарплат на уровне 204 млн евро, но пока этот пункт расходов составляет почти 400 миллионов. «Блаугранас» планировали получить 40 млн с продажи медиабренда «Barça Studios», однако компания «Libero» нарушила договоренности. Дополнительной проблемой стал переезд на «Олимпийский стадион», который приносит минимальные доходы от билетов, продажи атрибутики и тому подобное.

«Барселона» рассчитывает на три вспомогательных сценария – возвращение на обновленный «Камп Ноу» в ноябре, подписание крупного контракта с поставщиком экипировки или продажа важных игроков. Последний вариант наименее желателен, зато оперативный. Жоан Лапорта должен найти решение до начала нового сезона.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close