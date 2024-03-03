«Барселона» должна срочно искать 200 млн – не исключена продажа звезд

Дата публикации: 03-03-2024

«Барселона» в очередной раз вынуждена беспокоиться из-за своего финансового положения. Каталонский клуб не смог полностью компенсировать дефицит в бюджете, информирует «AS».



Ла Лига установила для «Барселоны» потолок зарплат на уровне 204 млн евро, но пока этот пункт расходов составляет почти 400 миллионов. «Блаугранас» планировали получить 40 млн с продажи медиабренда «Barça Studios», однако компания «Libero» нарушила договоренности. Дополнительной проблемой стал переезд на «Олимпийский стадион», который приносит минимальные доходы от билетов, продажи атрибутики и тому подобное.



«Барселона» рассчитывает на три вспомогательных сценария – возвращение на обновленный «Камп Ноу» в ноябре, подписание крупного контракта с поставщиком экипировки или продажа важных игроков. Последний вариант наименее желателен, зато оперативный. Жоан Лапорта должен найти решение до начала нового сезона.