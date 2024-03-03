«Интер» планирует продлить контракт с Индзаги и увеличить тренеру зарплату

Дата публикации: 03-03-2024

«Интер» планирует продолжить сотрудничество с наставником команды Симоне Индзаги. Об этом информирует авторитетный инсайдер Николо Скира.



Текущее соглашение между сторонами в силе до лета 2025 года. «Нерадзурри» хотят сохранить специалиста до 2027 года. В том числе клуб предлагает 47-летнему коучу увеличение зарплаты. В настоящее время, по сообщению СМИ, итальянец получает около пяти миллионов евро в год.



Индзаги тренирует «Интер» с лета 2021 года. С того момента он с командой дважды выигрывал Кубок Италии и трижды – Суперкубок Италии.



Сейчас «змеи» находятся на первом месте Серии А с 12 очками отрыва от второго «Ювентуса». Также подопечные Индзаги выступают в Лиге чемпионов, а из Кубка Италии команда вылетела.