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«Наполи» собирается продлить контракт Кварацхелии

Дата публикации: 03-03-2024

Агенты Хвичи Кварацхелии контактируют с «Наполи» насчет продления контракта с грузинским игроком до 2029 года. Об этом утверждает издание «Football Italia».

По имеющейся информации, новый трудовой договор 23-летнего вингера будет предусматривать существенное повышение его зарплаты.

Напомним, Кварацхелия перебрался в состав «партенопейцев» из «Динамо» (Батуми) за 13,3 млн евро в июле 2022-го. За этот сезон звездный грузин сыграл в 34 матчах во всех соревнованиях, в которых стал автором 8 голов и 6 результативных пасов.

Рыночная стоимость футболиста, по данным интернет-портала «Transfermarkt», составляет 80 000 000 евро.

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