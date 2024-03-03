«Наполи» собирается продлить контракт Кварацхелии

Дата публикации: 03-03-2024

Агенты Хвичи Кварацхелии контактируют с «Наполи» насчет продления контракта с грузинским игроком до 2029 года. Об этом утверждает издание «Football Italia».



По имеющейся информации, новый трудовой договор 23-летнего вингера будет предусматривать существенное повышение его зарплаты.



Напомним, Кварацхелия перебрался в состав «партенопейцев» из «Динамо» (Батуми) за 13,3 млн евро в июле 2022-го. За этот сезон звездный грузин сыграл в 34 матчах во всех соревнованиях, в которых стал автором 8 голов и 6 результативных пасов.



Рыночная стоимость футболиста, по данным интернет-портала «Transfermarkt», составляет 80 000 000 евро.