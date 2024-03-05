Источник: Защитник «Краснодара» Кайо может перейти в «Гремио»

Дата публикации: 05-03-2024

Кайо, принадлежащий «Краснодару», привлек внимание «Гремио».



Журналист Калиэль Дорнельс рассказал в социальной сети «Х», что подписать нового игрока в линию обороны бразильский клуб планирует до 7-го марта (последний день трансферного окна в Бразилии). В «Гремио» также изучают вариант с приобретением Леонардо Коэльо, выступающего за «Пеньяроль».



Трудовые отношения Кайо с «Краснодаром» действуют до лета 2024 года. В текущем сезоне в активе 28-летнего центрбека 7 игр в составе «быков» (1 забитый мяч).



Рыночный ценник на футболиста составляет 1,8 млн евро («Transfermarkt»).



Кайо является воспитанником бразильского клуба «Ферровиария», цвета которого он защищал до лета 2018 года. До перехода в «Краснодар» игрок выступал в Португалии за «Санта-Клару».