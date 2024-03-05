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УЕФА представил разъяснения нового формата Лиги чемпионов со следующего сезона

Дата публикации: 05-03-2024

В УЕФА визуализировали разъяснения к изменению формата проведения ЛЧ, который будут использовать, начиная с сезона 2024/2025.

Число команд, принимающих участие в турнире, увеличится до 36 вместо прежних 32. Если ранее участников соревнования разбивали на 8 групп, то теперь предполагается использовать швейцарскую систему, согласно которой все клубы будут располагаться в одной таблице.

Количество матчей группового раунда возрастет до 8 (было 6).

Команды из топ-8 таблицы выйдут в плей-офф автоматически. Участники, завершившие групповой раунд на 9-24 местах, разыграют оставшиеся 8 путевок в противостоянии, состоящем из 2 встреч. Клубы, оказавшиеся ниже 25-го места, закончат выступление в еврокубке.

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