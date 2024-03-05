В «ПСЖ» ожидают, что Мбаппе выплатит клубу до 150 млн евро

Дата публикации: 05-03-2024

По данным «AS», в «ПСЖ» надеются получить от Килиана Мбаппе часть подписного бонуса в случае заключения им контракта с «Реалом». Это позволит парижской команде избежать финансовых проблем, вызванных уходом форварда бесплатно в связи с завершением контракта. Сумма компенсации составит 100-150 млн евро.



Ранее в СМИ появилась информация, что переговоры между Мбаппе и «Реалом» находятся в завершающей стадии. Стороны договариваются по заключительным условиям контракта, который начнет действовать с июля. В Мадриде намерены закрыть сделку в ближайшие недели. При этом объявить о переходе француза «сливочные» собираются летом.



В сезоне 2023/2024 Мбаппе провел за «Пари Сен-Жермен» 33 встречи, отличившись 32 раза и сделав 7 ассистов.