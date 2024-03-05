«Атлетик» объявил о подписании Джало

Дата публикации: 05-03-2024

Альваро Джало, выступающий за «Брагу», в летнее межсезонье перейдет в «Атлетик». Информацией поделилась пресс-служба испанской команды. С клубом из Бильбао вингер заключил соглашение сроком на 5 лет.



Состав «Атлетика» Джало пополнит 1-го июля. «Брага» в качестве компенсации за испанца получит порядка 15 млн евро. Дополнительно португальцы смогут рассчитывать еще на 5 миллионов в формате бонусных выплат.



Джало является выпускником академии «Браги», в которой он оказался в 2017 году. В текущем сезоне в активе 24-летнего исполнителя 38 встреч за «оружейников» (14 забитых мячей, 3 результативные передачи).