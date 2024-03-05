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Антон Миранчук может перейти в «Нант»

Дата публикации: 05-03-2024

Следующим клубом Антона Миранчука может стать «Нант». «Metaratings» утверждает, что хавбек «Локомотива» привлек внимание французской команды. Стороны ведут переговоры о переходе россиянина по окончании сезона.

Сообщается, что представители «Нанта» уже общались с агентами Миранчука в рамках неформальной встречи.

Ранее ряд источников писали, что 28-летним атакующим полузащитником интересуются турецкие клубы.

Трудовые отношения Миранчука с «Локомотивом» рассчитаны до лета 2024 года. В этом сезоне в активе его 4 гола и 5 ассистов в 25 матчах за «железнодорожников». Трансферный ценник на Антона равняется € 5 млн (Transfermarkt.de).

На счету Миранчука 27 игр за сборную России (6 забитых мячей).

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