Антон Миранчук может перейти в «Нант»

Дата публикации: 05-03-2024

Следующим клубом Антона Миранчука может стать «Нант». «Metaratings» утверждает, что хавбек «Локомотива» привлек внимание французской команды. Стороны ведут переговоры о переходе россиянина по окончании сезона.



Сообщается, что представители «Нанта» уже общались с агентами Миранчука в рамках неформальной встречи.



Ранее ряд источников писали, что 28-летним атакующим полузащитником интересуются турецкие клубы.



Трудовые отношения Миранчука с «Локомотивом» рассчитаны до лета 2024 года. В этом сезоне в активе его 4 гола и 5 ассистов в 25 матчах за «железнодорожников». Трансферный ценник на Антона равняется € 5 млн (Transfermarkt.de).



На счету Миранчука 27 игр за сборную России (6 забитых мячей).