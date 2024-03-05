«МЮ» включился в гонку за звездным форвардом – ценник превышает 100 млн евро

Дата публикации: 05-03-2024

В список претендентов на Виктора Осимхена, выступающего за «Наполи», добавился «Ман Юнайтед». Информацию опубликовало британское интернет-издание «Independent».



Согласно данным «Transfermarkt», рыночный ценник на нигерийца составляет 110 млн евро. Однако неаполитанцы намерены получить за него большую сумму. Заполучить бомбардира, помимо «красных дьяволов», надеются «ПСЖ», «Арсенал» и «Челси», потому конкуренция за него будет весьма серьезной.



Не так давно собственником 25-процентного пакета акций «МЮ» стал Джим Рэтклифф. В связи с его приходом состав «манкунианцев» может претерпеть значительные изменения в летнее межсезонье.



В нынешнем сезоне команда Эрика тен Хага после 27 туров находится на 6-м месте в АПЛ, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 19 очков.