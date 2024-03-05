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«Реал» не намерен платить 50 млн евро за трансфер Дэвиса

Дата публикации: 05-03-2024

Мадридский «Реал» продолжает работать над трансфером защитника Баварии Альфонсо Дэвиса, однако не собирается платить слишком высокую цену за игрока нынешним летом.

Ранее сообщалось, что мюнхенцы хотят заработать на продаже канадца 50 миллионов евро. Контракт защитника с «Баварией» рассчитан до лета 2025 года. «Реал» твердо намерен добиваться снижения стоимости, учитывая, что по действующему соглашению 23-летнему футболисту останется выступать меньше 12 месяцев.

Дэвис играет за «Баварию» с сезона-2018/2019. На его счету 13 трофеев в составе немецкого гранда. В текущем кампании Альфонсо забил один гол и отдал три ассиста в 28 матчах за «красных» во всех турнирах.

«Реал» лидирует в Ла Лиге. «Бавария» идет на втором месте в Бундеслиге.

Источник – журналист Фабрицио Романо.

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