СМИ: «Рома» приняла решение по будущему Де Росси

Дата публикации: 05-03-2024

«Рома» готовит новый контракт для главного тренера Даниэле Де Росси, о чем сообщает «La Gazzetta dello Sport».



Напомним, коуч возглавил «волков» в январе, подписав контракт до конца сезона. Де Росси сменил на этой должности Жозе Моуринью.



Сообщается, что владельцы клуба довольны выступлениями команды под руководством нового наставника. Де Росси планируют предложить контракт на два года, увеличив заработную плату. Официального предложения еще не поступало, однако обе стороны выражают желание продолжать работать вместе.



«Рома» занимает пятое место в Серии А, набрав 47 очков. «Жёлто-красные» с Де Росси поднялись с девятой строчки, на которой команда была в момент увольнения Моуринью. В следующем матче римляне сыграют с «Брайтоном» 7 марта в 1/8 финала Лиги Европы.