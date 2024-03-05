Ван Дейк будет важной трансферной целью для клубов Саудовской Аравии нынешним летом

Дата публикации: 05-03-2024

Защитник «Ливерпуля» Верджил ван Дейк будет одной из важнейших трансферных целей для клубов из Саудовской Аравии в летнее трансферное окно. Арабские инвесторы готовят очень крупное финансовое предложение для «красных» и самого футболиста. Такой информацией поделился авторитетный инсайдер Николо Скира.



Напомним, в Саудовской Аравии выступают несколько бывших игроков «Ливерпуля». В частности, нападающий Роберто Фирмино представляет «Аль-Ахли», а полузащитник Фабиньо выступает за «Аль-Иттихад». Также «Аль-Иттифак» тренирует экс-хавбек английского клуба Стивен Джеррард.



Контракт нидерландского защитника с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2025 года. Ван Дейк в нынешнем сезоне провел 32 матча во всех турнирах, забив четыре гола и отдав два ассиста.



«Мерсисайдцы» лидируют в АПЛ, набрав 63 очка. Уже в четверг подопечные Юргена Клоппа встретятся с пражской «Спартой» в 1/8 финала Лиги Европы.