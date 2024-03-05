Педри и Де Йонг пропустят несколько недель из-за травм

Дата публикации: 05-03-2024

Как сообщает «Marca», хавбеки «Барселоны» пропустят несколько недель из-за травм. Речь идет о Педри и Френки де Йонге. Напомним, оба игрока получили повреждения в матче Ла Лиги с «Атлетиком», который завершился безголевой ничьей.



Педри получил разрыв прямой мышцы бедра правой ноги. Эта травма его беспокоит уже долгое время, из-за этого повреждения 21-летний испанец уже пропускал матчи в нынешнем сезоне. Ожидается, что Полузащитник будет отсутствовать пять-шесть недель и рискует не успеть восстановиться к «Эль Класико» 21 апреля.



Де Йонг получил растяжение связок правой лодыжки. Нидерландец будет отсутствовать три-четыре недели. Как и в случае с Педри, Френки не сыграет в ответной встрече с «Наполи» в плей-офф Лиги чемпионов.



«Барселона» занимает третье место в чемпионате Испании, набрав 58 очков.