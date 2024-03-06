«Краснодар» объявил о продлении контракта с Олусегуном до 2028 года

Дата публикации: 06-03-2024

«Краснодар» пролонгировал сотрудничество с Олакунле Олусегуном. Информация появилась на сайте «быков». Стороны продлили срок действия соглашения, истекавшего в 2026 году, еще на 2 года.



Состав краснодарской команды Олусегун пополнил в 2022 году перебравшись из клуба «Ботев Пловдив». Сумма трансфера составила 1,2 млн евро.



В сезоне 2023/2024 на счету 21-летнего нигерийца 21 встреча за «быков» (3 забитых мяча, 4 результативные передачи).



Рыночный ценник на вингера равняется 2 млн евро (данные с портала «Transfermarkt»).



В нынешнем сезоне «Краснодар» имеет неплохие шансы на чемпионство. После 19 туров «чёрно-зелёные» лидируют в турнирной таблице РПЛ, опережая идущий вторым «Зенит» на 2 очка.