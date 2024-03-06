Холанд ответил на вопрос о своем будущем в «Манчестер Сити»

Дата публикации: 06-03-2024

Эрлинг Холанд дал комментарии на тему своего будущего в «Ман Сити».



«Мне нравится здесь. Я рад работать с людьми, окружающими меня. Менеджмент и тренер – удивительные люди. Я по-настоящему счастлив, но нельзя загадывать, что случится в будущем. Пролонгация контракта? В настоящий момент я полностью отдаю себя футболу. У нас много игр впереди», - цитирует форварда «горожан» в социальной сети «Х» (бывший «Твиттер») «City Xtra».



Ранее сообщалось, что у Деку, занимающего должность спортивного директора «Барселоны», была встреча с агентами норвежца, где они обсуждали возможность сотрудничества. Также к Холанду был интерес и со стороны «Реала».



Действующий контракт 23-летнего нападающего с «Сити» истекает в июне 2027 года.