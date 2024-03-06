«Байер» намерен запросить у «Ливерпуля» 21 млн фунтов в качестве компенсации за уход Алонсо

Дата публикации: 06-03-2024

В «Байере» рассчитывают получить солидную компенсацию за Хаби Алонсо. Если испанец согласится на предложение «Ливерпуля», который хочет подписать его, то клуб из Леверкузена попытается заработать на досрочном расторжении контракта с тренером 24 млн евро (21 млн фунтов). Информацией поделилось издание «Mirror».



«Мерсисайдцы» надеются, что именно Алонсо возглавит команду после ухода Юргена Клоппа, решившего покинуть клуб по завершении сезона.



Ранее СМИ писали, что «Ливерпуль» уже общался с испанским специалистом относительно условий сотрудничества. Ему был предложен трудовой договор на 3 года.



С «Байером» Алонсо работает с 2022 года. В сезоне 2023/2024 его подопечные уверенно лидируют в Бундеслиге. Отрыв Леверкузена от «Баварии», идущей второй, составляет 10 очков.