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Игрок «Барселоны» Рафинья интересен «Челси» и «Ньюкаслу»

Дата публикации: 06-03-2024

«Diario Sport» утверждает, что Рафиньей интересуются сразу 2 английских топ-клуба. Заполучить бразильца хотят «Ньюкасл» и «Челси», но сам футболист надеется остаться в «Барселоне», за которую он сейчас выступает.

Ранее СМИ писали об интересе к Рафинье со стороны «Арсенала». «Пушкари» собирались начать переговоры по его трансферу в ближайшие несколько недель.

У бразильца есть опыт выступления в АПЛ. В 2020-2022 годах вингер играл в составе «Лидса».

Трудовые отношения Рафиньи с «Барселоной» действуют до середины 2027 года. В нынешнем сезоне в активе 27-летнего игрока 5 забитых мячей и 8 ассистов в 25 встречах за «сине-гранатовых».

Трансферная стоимость бразильца равняется 50 000 000 евро (Transfermarkt.de).

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