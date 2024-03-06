Игрок «Барселоны» Рафинья интересен «Челси» и «Ньюкаслу»
Дата публикации: 06-03-2024
«Diario Sport» утверждает, что Рафиньей интересуются сразу 2 английских топ-клуба. Заполучить бразильца хотят «Ньюкасл» и «Челси», но сам футболист надеется остаться в «Барселоне», за которую он сейчас выступает.
Ранее СМИ писали об интересе к Рафинье со стороны «Арсенала». «Пушкари» собирались начать переговоры по его трансферу в ближайшие несколько недель.
У бразильца есть опыт выступления в АПЛ. В 2020-2022 годах вингер играл в составе «Лидса».
Трудовые отношения Рафиньи с «Барселоной» действуют до середины 2027 года. В нынешнем сезоне в активе 27-летнего игрока 5 забитых мячей и 8 ассистов в 25 встречах за «сине-гранатовых».
Трансферная стоимость бразильца равняется 50 000 000 евро (Transfermarkt.de).