Игрок «Барселоны» Рафинья интересен «Челси» и «Ньюкаслу»

Дата публикации: 06-03-2024

«Diario Sport» утверждает, что Рафиньей интересуются сразу 2 английских топ-клуба. Заполучить бразильца хотят «Ньюкасл» и «Челси», но сам футболист надеется остаться в «Барселоне», за которую он сейчас выступает.



Ранее СМИ писали об интересе к Рафинье со стороны «Арсенала». «Пушкари» собирались начать переговоры по его трансферу в ближайшие несколько недель.



У бразильца есть опыт выступления в АПЛ. В 2020-2022 годах вингер играл в составе «Лидса».



Трудовые отношения Рафиньи с «Барселоной» действуют до середины 2027 года. В нынешнем сезоне в активе 27-летнего игрока 5 забитых мячей и 8 ассистов в 25 встречах за «сине-гранатовых».



Трансферная стоимость бразильца равняется 50 000 000 евро (Transfermarkt.de).