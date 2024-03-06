Майораль не сыграет в этом сезоне – он второй лучший бомбардир Ла Лиги

Дата публикации: 06-03-2024

На финише сезона «Хетафе» понес серьезную кадровую потерю. Команда лишилась Борхи Майораля, для которого текущий сезон является лучшим в карьере. В активе нападающего 15 забитых мячей в 26 матчах Ла Лиги. По этому показателю он уступает лишь Джуду Беллингему из «Реала», который отличился 16 раз.



В «Хетафе» подтвердили, что в скором времени Майоралю предстоит перенести операцию. О сроках восстановления в заявлении клуба не сообщается.



Между тем издание «AS» пишет, что в текущем сезоне центрфорвард уже не появится на поле. Также он не сможет сыграть в составе сборной Испании на Евро-2024.



«Хетафе» по итогам 27 туров находится на 11-й позиции в Ла Лиге, имея в своем активе 35 набранных очков.