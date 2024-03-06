Зинченко заинтересовал самый богатый клуб мира и Баварию

Дата публикации: 06-03-2024

К украинскому защитнику «Арсенала» Александру Зинченко проявляют интерес «Ньюкасл» и «Бавария». По сообщениям СМИ, уже в ближайшее время 27-летний футболист может сменить клуб.



«Бавария» видит в украинце достойную альтернативу канадцу Альфонсо Дэвису, который с большой вероятностью по окончании сезона перейдет в «Реал» (Мадрид). При этом, согласно другим источникам, приоритетом на позицию левого защитника для мюнхенского клуба является Тео Эрнандес из «Милана».



«Ньюкасл Юнайтед» также не прочь укрепить проблемную позицию, которую в преимущественном большинстве поединков занимает номинально центральный защитник Дэн Бёрн. При этом профильные Мэтт Таргетт и Льюис Холл получают мало игрового времени и вряд ли полноценно устраивают тренера Эдди Хау.



Подтолкнуть Зинченко к уходу может неопределенность с его будущим в команде Микеля Артеты. Пока Александр продолжает восстанавливаться после травмы, его место на фланге обороны успешно занимает Якуб Кивиор. Кроме того, близки к возвращению в строй Такехиро Томиясу и Юрриен Тимбер, также способные сыграть слева.



Сообщается, что «Арсенал» оценивает представителя сборной Украины, чей контракт действует до 2026 года, в 45 миллионов евро.



Источник – Footballtransfers.com.