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Беллингем дисквалифицирован на 2 матча Ла Лиги

Дата публикации: 06-03-2024

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем получил дисквалификацию на две игры Ла Лиги. Англичанин пропустит предстоящие встречи с «Сельтой» и «Осасуной». Об этом сообщается на страницах издания «Marca».

Джуд был удален во время скандального матча 27-го тура чемпионата Испании с «Валенсией» (2:2). В компенсированное время Джуд отметился голом после подачи с угла штрафной от Диаса. Однако арбитр встречи Хесус Хиль Мансано дал финальный свисток во время до удара Беллингема.

Атакующий хавбек был удален уже после завершения матча, так как в нецензурной форме и агрессивном стиле общался с Хиль Мансано, выражая недовольство его решением.

Джуд в текущем сезоне забил 20 голов и отдал 8 ассистов в 30 поединках во всех турнирах.

«Реал» лидирует в Ла Лиге, опережая «Жирону» и «Барселону». Встреча с «Сельтой» пройдет 10 марта, с «Осасуной» – 16 марта.

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