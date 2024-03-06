57 сухарей. Нойер повторил рекорд Касильяса по количеству сухих матчей в ЛЧ

Дата публикации: 06-03-2024

Кипер «Баварии» Мануэль Нойер повторил рекордное достижение Лиги чемпионов УЕФА.



Немец сравнялся по «сухарям» с легендарным испанцем Икером Касильясом. Оба голкипера в ЛЧ провели по 57 поединков без пропущенных голов.



Уже в следующей игре 37-летний Нойер может стать полноценным рекордсменом элитного еврокубка. Отметим, что у Касильяса в активе 177 игр, а Нойер провел в Лиге чемпионов на порядок меньше – 136 матчей. Третьим в рейтинге является Джанлуиджи Буффон (52 игры «на ноль»).



Свой 57-й «сухой» матч в ЛЧ Нойер провел против в ответном поединке 1/8 финала с итальянским «Лацио» (3:0). Мюнхенцы вышли в четвертьфинал, где также сыграет и французский «ПСЖ».



В среду, 6 марта, определятся победители в противостояниях «Ман Сити» – «Копенгаген» и «Реал Мадрид» – «РБ Лейпциг».



Источник – «Opta Sports».